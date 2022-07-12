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    12 июля 2022, 02:41

    Неизвестные в Крыму избили контрактника за букву Z на одежде

    Советник главы Крыма Крючков: неизвестные напали на военного РФ с буквой Z на одежде

    Полина Созыкина

    Контрактника российской армии избили неизвестные в городе Судак в Крыму. Поводом нападения послужила одежда с буквой Z, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова.

    «Вчера вечером, около часа ночи на набережной группа неоднозначно настроенных людей, которые выкрикивали пан-украинские лозунги, избили контрактника, который находился на отдыхе, и со всякими угрозами продолжали его преследовать», — сообщил Крючков.

    Советник уточнил, что пострадавший военнослужащий написал заявление в полицию. Дело взял на личный контроль глава Крыма Сергей Аксенов. По словам Крючкова, нападавших было трое.

    «Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой», — подчеркнул советник.

    Известно, что военнослужащий проходил лечение в местном санатории, напали на него в районе набережной.