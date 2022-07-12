Неизвестные в Крыму избили контрактника за букву Z на одежде

Контрактника российской армии избили неизвестные в городе Судак в Крыму. Поводом нападения послужила одежда с буквой Z, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова.

«Вчера вечером, около часа ночи на набережной группа неоднозначно настроенных людей, которые выкрикивали пан-украинские лозунги, избили контрактника, который находился на отдыхе, и со всякими угрозами продолжали его преследовать», — сообщил Крючков.

Советник уточнил, что пострадавший военнослужащий написал заявление в полицию. Дело взял на личный контроль глава Крыма Сергей Аксенов. По словам Крючкова, нападавших было трое.

«Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой», — подчеркнул советник.

Известно, что военнослужащий проходил лечение в местном санатории, напали на него в районе набережной.