Неизвестные в Крыму избили контрактника за букву Z на одежде
Советник главы Крыма Крючков: неизвестные напали на военного РФ с буквой Z на одежде
Контрактника российской армии избили неизвестные в городе Судак в Крыму. Поводом нападения послужила одежда с буквой Z, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова.
«Вчера вечером, около часа ночи на набережной группа неоднозначно настроенных людей, которые выкрикивали пан-украинские лозунги, избили контрактника, который находился на отдыхе, и со всякими угрозами продолжали его преследовать», — сообщил Крючков.
Советник уточнил, что пострадавший военнослужащий написал заявление в полицию. Дело взял на личный контроль глава Крыма Сергей Аксенов. По словам Крючкова, нападавших было трое.
«Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой», — подчеркнул советник.
Известно, что военнослужащий проходил лечение в местном санатории, напали на него в районе набережной.