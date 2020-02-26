«Конфликта не было и быть не может». Как живет ульяновская школа после нападения ученика на учителя

В школе №81 Ульяновска, где ученик напал на учительницу, заявили, что между ними не было конфликта, а остальное покажет проверка.

«Оценка будет дана чуть позже. Сейчас дать характеристику ребенку я не имею права. Ни о каком конфликте речи нет и быть не может», — рассказала «360» начальник управления образования мэрии Ульяновска Светлана Куликова.

По словам собеседницы «360», безопасность школы обеспечивает ЧОП «Армада». На входе стоят два турникета. Кроме того, школьников ежедневно встречают при входе дежурный учитель и администратор. Они провожают детей до класса или раздевалок.

«Это вопрос к директору. Идет служебная проверка. Все, что в школе было сделано и не сделано, — оценка этого будет звучать чуть позже», — сказала Куликова на вопрос о металлоискателях.

ЧП произошло в кабинете математики. Утром 26 февраля 15-летний ученик ранил 59-летнюю учительницу кухонным ножом. Подозреваемого задержали, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Женщину доставили в больницу и прооперировали.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов написал в Facebook, что взял ситуацию в школе под свой личный контроль.