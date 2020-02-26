Ульяновский школьник пырнул учительницу ножом на уроке и пытался сбежать

Школьник в Ульяновске ударил свою учительницу кухонным ножом в живот. На педагога 15-летний подросток напал прямо на уроке математики. Возбуждено уголовное дело.

На 59-летнюю учительницу молодой человек набросился утром 26 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по Ульяновской области.

Женщина, преподающая математику, пострадала от руки ученика восьмого класса школы №81, уточнил сайт iReactor. Подросток попытался сбежать после нападения.

Подозреваемый, добавило РИА «Новости» со ссылкой на следователей, задержан. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативный штаб по расследованию возглавил глава регионального управления СК РФ. Назначены экспертизы, устанавливаются свидетели и очевидцы. Следствию предстоит проверить, в каких условиях жил ребенок.

Подробности о состоянии раненой не приводятся.

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