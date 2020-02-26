В Ульяновске подросток напал с ножом на свою учительницу. В беседе с «360» сверстники 15-летнего школьника назвали его необщительным тихоней. Почему парень решился на резню, никто не понимает.

Одна из учениц школы №81 рассказала, что ранивший педагога мальчик пришел в учебное заведение в шестом классе. Сейчас он в восьмом.

«Он пришел в свободной форме посреди урока, поставил рюкзак на парту, достал заточку и пырнул учительницу, <…> выкинул нож и убежал домой», — поделилась подробностями случившегося девочка.

По ее словам, о пострадавшем педагоге все отзывались хорошо. Напавшего на учительницу подростка она назвала тихоней, который «ни с кем не общался» и был спокойным.

Другие ученики предположили, что педагог занижала школьнику оценки, и поэтому он решил поступить таким образом.

«Нож он пронес с собой в школу, зашел в середине урока, подошел к учительнице. Она спросила, что случилось, а он ответил, что ему все надоело, он хочет умереть, и пырнул ее», — рассказали ребята.

На вопрос о том, как юноша смог пронести нож в школу, они ответили, что металлодетекторов в учебном заведении нет.

Покупали металлодетекторы, поставили, но они не работают. И в итоге их убрали ученик школы № 81 Ульяновска.

«Мы на алгебре сидели, потом крики услышали. Учительница выбежала. Пришла, говорит, что учительницу пырнул ученик, не удалось его задержать. К школе полиция приехала и скорая. Учительницу забрали на скорой», — рассказывали ребята.

Одноклассник нападавшего уточнил, что все произошло ближе к концу урока. «Зашел в класс, подошел к учителю и пырнул. И ушел», — поделился школьник, который стал очевидцем случившегося.

Он подтвердил, что парень был тихоней. Когда тот набросился на педагога, все в классе испугались.

«Все испугались — зарежет всех — и убежали в конец класса. Я стоял рядом с дверью. Он выкинул нож и ушел», — заключил молодой человек.

Скромным и приветливым молодого человека называют многие в школе. Схожую характеристику дают и раненной им учительнице. Мол, она неконфликтная и не имела привычки повышать на детей голос.

По информации Life, состояние педагога сейчас тяжелое. Она перенесла операцию.

На странице молодого человека в социальных сетях много странных записей. Например, есть фраза о том, что он «не мог поступить иначе». Здесь же подросток уверяет, что останется непонятым.

В качестве фото профиля у парня стоит изображение Дилана Клиболда. В апреле 1999 года вместе с другом Эриком Харрисом он убил 12 детей и учителя в школе «Колумбайн» в США. После этого подростки покончили с собой.