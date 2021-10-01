«Коммерсант»: вице-президенту Сбербанка помог скрыться от следствия знакомый украинец

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова, которая не явилась не допрос в СК, может прятаться на территории Украины. Скрыться от следствия топ-менеджеру мог помочь ее близкий знакомый с украинским гражданством. О предполагаемом пути бегства Раковой и ее знакомого сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник. По его данным, у знакомого вице-президента Сбербанка есть родственники на Украине и гражданство этой страны, поэтому пара может попытаться попасть туда. По словам источника газеты, с Раковой может находиться бывший сотрудник ФРФО, который она возглавляла до весны прошлого года.

Версия об украинском маршруте появилась также из-за того, что граница с этой страной не особенно охраняется, а власти Украины неохотно выдают российской стороне фигурантов уголовных дел, пояснил собеседник «Коммерсанта».

Ракова скрылась накануне. В тот же день были арестованы два сотрудника Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак, а также юрисконсульт и преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.

Ракову подозревают в хищении более 50 миллионов рублей. Следователи считают, что она похитила эти деньги во время реализации госконтрактов в сфере образования. Документы были подписаны в 2019 году.