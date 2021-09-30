Суд арестовал двух сотрудников «Сбербанка» и преподавателя РАНХиГС

Тверской суд Москвы арестовал почти на два месяца двух сотрудников ПАО «Сбербанк» Максима Инкина и Евгения Зака, а также юрисконсульта и преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, сообщил пресс-секретарь суда.

Информация об этом была размещена в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

В отношении управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина вынесено постановление о избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 ноября 2021 года.

Управляющий директор ПАО «Сбербанк» Евгений Зак заключен под стражу на срок до 28 ноября 2021 года.

Постановление об избрании меры пресечения также было вынесено в отношении юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристины Крючковой. Ее заключили под стражу до 29 ноября 2021 года.

Предположительно, все трое арестованы по делу экс-замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой, отметил «Интерфакс». Как ожидается, постановления суда будут обжалованы. Всем фигурантам вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупной форме).

Ракову подозревают в хищении более 50 миллионов рублей. Следователи считают, что она похитила эти деньги во время реализации госконтрактов в сфере образования. Документы были подписаны при участии топ-менеджера в 2019 году.

Сегодня утром РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Ракова не явилась на допрос. Некоторое время назад появилась информация о том, что предполагаемый помогавший скрыться Раковой человек отключил свой телефон. До него нельзя было дозвониться в течение всего дня