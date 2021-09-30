Помогавший скрыться вице-президенту Сбербанка Раковой человек отключил телефон

Предполагаемый помогавший скрыться вице-президенту Сбербанка Марине Раковой человек отключил свой телефон. До него нельзя было дозвониться в течение всего дня, сообщило РИА «Новости».

Корреспондент агентства пытался дозвониться до предполагаемого помощника с самого утра. Этот человек, возможно, находится сейчас вместе с Раковой.

Раньше Ракова занимала должность заместителя министра просвещения. Сейчас она является вице-президентом Сбербанка. По словам представителей банка, дело о мошенничестве не имеет отношения к работе женщины в финансовой организации.

Ракову подозревают в хищении более 50 миллионов рублей. Следователи считают, что она похитила эти деньги во время реализации госконтрактов в сфере образования. Документы были подписаны при участии топ-менеджера в 2019 году. Следователи уже провели обыски на месте работы Раковой, а также у нее дома.

Ранее агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Ракова не пришла на допрос. Она выключила телефоны и покинула место жительства.