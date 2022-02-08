ФСБ предотвратила несколько терактов в образовательных учреждениях в РФ

Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что в нескольких регионах России служба предотвратила ряд терактов в образовательных учреждениях. В НАК уточнили, что к подготовке части из них были причастны сторонники идеологии «Колумбайн»*.

«За последнее время на объектах образования предотвращен ряд преступлений террористической направленности, часть из которых готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области», — такое сообщение распространил НАК после заседания.

В комитете отметили, что оперативные штабы проводят в различных субъектах РФ учения и тренировки, которые координирует НАК. Также проводятся и другие мероприятия, призванные усилить взаимодействие между силовыми структурами.

Особое внимание при этом уделяется подготовке работников учреждений к реальным действиям при угрозе теракта в разных формах и повышению личной ответственности руководителей за организацию этих действий.

* «Колумбайн» — запрещенное движение, признанное террористическим в РФ.