Коллега убитой в Москве невесты рассказал, как девушка несколько раз расходилась с женихом

Следователи продолжают знакомиться с обстоятельствами убийства молодой девушки в Москве, которая должна была через две недели выйти замуж. Коллега убитой рассказал «360», что девушка несколько раз расходилась с женихом.

Она была веселым, жизнерадостным человеком. Знаю, что сходилась, расходилась со своим молодым человеком несколько раз. Пыталась другие отношения с кем-то завести. И вот потом я увидел [в Сети], что она выходит замуж знакомый убитой невесты.

После таких новостей мужчина считал, что у его знакомой все хорошо складывается. Поэтому сообщения о смерти коллеги стали для него громом среди ясного неба. Об этом он узнал от знакомых.

Собеседник «360» пояснил, что познакомился с девушкой на подготовительных курсах при работе. После этого между ними завязались приятельские отношения.

«Виделись на работе, общались. Знаю, что немножко она любила выпить. Ну а кто из молодежи сейчас не пьет? Таких мало. Хотела на мотоциклах кататься», — вспомнил он.

По его словам, папа противился такому увлечению дочери, хотя сам является мотоциклистом. Коллега убитой отметил, что о своем парне она говорила мало и «в основном негативное».

Труп 27-летней девушки в Колпачном переулке нашли 21 июля. СМИ писали, что ее обнаружила мать жениха. Пара должна была сыграть свадьбу 8 августа.

Тело невесты было все в гематомах. Специалисты зафиксировали черепно-мозговую травму, раны на голове, переломы лицевых костей, а также гематомы на руках, ногах и других частях тела. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В квартире нашли пистолет, сотовый телефон и ноутбук. Также полицейские забрали из подъезда записи с камеры видеонаблюдения. Судя по ним, девушка и ее жених зашли в дом вместе. Молодой человек пропал, его ищут правоохранители. Мама парня заявила, что ее сын и девушка давно встречались, серьезных конфликтов между ними не было.

Следственный комитет открыл уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.