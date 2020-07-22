Тело девушки обнаружили в центре Москвы: через две недели у нее должна быть свадьба

Тело 25-летней невесты обнаружила мама жениха в квартире по адресу: Колпачный переулок. Сын не выходил на связь три дня, в связи с чем мать поехала его навестить. Дома она увидела труп девушки с ножевыми ранениями, синяками и кровоподтеками.

По словам матери, пара встречалась давно, серьезных конфликтов у них не было. Об этом написало ИА Nation News.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что 19 июля влюбленные зашли в дом вместе. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. Правоохранители также ищут жениха.