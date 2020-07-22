Стали известны подробности убийства невесты в Москве. У нее нашли раны на голове и гематомы по всему телу

Мертвую девушку нашли в квартире дома в центре Москвы. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, 8 августа она собиралась выйти замуж. На ее теле обнаружили тяжелейшие увечья: переломы лицевых костей и резаные раны головы.

Информация о трупе в квартире в Колпачном переулке поступила в полицию вечером 21 июля. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили мертвую 27-летнюю девушку на кровати. У нее была черепно-мозговая травма, колото-резаные раны волосистой части головы, переломы лицевых костей и гематомы на руках, ногах и теле.

Труп отправили на экспертизу в морг. По предварительным данным, девушка умерла от сочетанной травмы. Полицейские изъяли запись камеры наружного видеонаблюдения. В квартире нашли похожий на пистолет предмет, сотовый телефон и ноутбук.

СК возбудил уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Следователи сейчас изучают все обстоятельства произошедшего, которые могут помочь отыскать убийцу.