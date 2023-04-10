10 апреля 2023, 14:13
Казанскому стрелку Галявиеву назначили дату оглашения приговора
Суд 13 апреля огласит приговор устроившему стрельбу в казанской школе Галявиеву
Приговор Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе Казани, огласят 13 апреля. Об этом сообщили ТАСС в судебной инстанции.
«Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора. Оглашение приговора состоится 13 апреля в 10:00», — сказал судья после выступления Галявиева с последним словом.
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Ранее защита казанского стрелка попросила освободить от уголовной ответственности Галявиева ради принудительного лечения. Его признали невменяемым на момент совершения массового убийства специалисты ГНЦ социальной и судебной психиатрии имени Сербского.
Генпрокуратура России попросила для Галявиева пожизненный срок с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима.
Стрельба в казанской школе произошла в мае 2021 года. Жертвами Галявиева стали девять человек, семеро из них — несовершеннолетние.
Суд
Стрельба в школе №175 в Казани
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