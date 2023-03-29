Важное 29 марта 2023, 12:35 Казанского стрелка Галявиева попросили приговорить к пожизненному сроку Генпрокуратура: гособвинение попросило для Галявиева пожизненный срок РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ильназа Галявиева, обвиняемого в стрельбе в гимназии в Казани, попросили приговорить к пожизненному сроку. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры России.

По данным ведомства, группа гособвинителей от прокуратуры Татарстана во главе с прокурором региона Илдусом Нафиковым прибыла в Верховный суд республики для поддержания обвинения по делу Галявиева.

Реклама

В ходе прений сторон Нафиков предложил назначить обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии особого режима. Помимо этого, он указал, что исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда должны быть удовлетворены в полном объеме.

Еще одно требование касалось содержания Галявиева до вступления приговора в законную силу. По словам Нафикова, меру в виде заключения под стражей на это время нужно оставить без изменения.

После прений прокурор сообщил журналистам, что приговор могут вынести 10 апреля. На заседании в этот день будут продолжены прения сторон. Также выступит сторона защиты, уточнил ТАСС.

«Теоретически приговор может состояться в этот день», — пояснил Нафиков.

Стрельба в казанской гимназии произошла в мае 2021 года. Жертвами стали девять человек, семеро из них — несовершеннолетние. Еще 139 пострадавших получили тяжкий вред здоровью.