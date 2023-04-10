Криминал 10 апреля 2023, 12:56 Казанского стрелка Галявиева попросили освободить от уголовной ответственности ради принудительного лечения Адвокат Галявиева заявил, что ему необходимо принудительное лечение из-за шизофрении РИА «Новости»

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Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе, потребовали освободить от уголовной ответственности. Его адвокат объяснил, что мера необходима для помещения подзащитного для принудительного лечения хронического психического расстройства. Об этом сообщил ТАСС.

«Полагаю, что Галявиев, страдающий хроническим психическим расстройством — параноидной шизофренией, подлежит освобождению от уголовной ответственности с применением принудительных мер медицинского характера», — подчеркнул адвокат.

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Галявиева признали невменяемым на момент совершения им массового убийства специалисты Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского. В ходе второй экспертизы, которую провели в Санкт-Петербурге, вынесли противоположный вердикт: молодой человек вменяем, его можно привлечь к уголовной ответственности.

Если суд признает казанского стрелка вменяемым, сторона защиты попросит в качестве смягчающих обстоятельств учесть признание вины, раскаяние в содеянном и активное содействие в расследовании.

«Также при назначении наказания прошу учесть состояние здоровья подсудимого, наличие множества хронических заболеваний», — заметил адвокат.

Предложенное гособвинением наказание — пожизненное лишение свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих — в колонии особого режима — представляющий интересы Галявиева счел слишком суровым.

Стрельбу в казанской гимназии № 175 он устроил в мае 2021 года. Погибли девять человек — семь учеников и два педагога.