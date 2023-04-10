Эксклюзив 10 апреля 2023, 16:18 Казанский стрелок в последнем слове заявил о планах написать книгу в заключении Обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии заявил, что напишет книгу в заключении

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Казанский стрелок Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек в гимназии № 175, выступил с последним словом. В нем он заявил, что во время отбывания тюремного срока собирается написать книгу, а средства от публикации направить на выплату компенсаций потерпевшим.

Очередное заседание по делу Галявиева прошло 10 апреля в Верховном суде Татарстана.

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«Прошу прощения у потерпевших. Знаю, никакие слова и деньги не вернут погибших. И все же я постараюсь закрыть все иски, работой в колонии ограничиваться не буду», — сказал Галявиев во время последнего слова.

Он пояснил, что попытается написать книгу, а доходом от реализации тиража погасит сумму по искам. Обвиняемый добавил, что «не считает себя богом». В заключение он еще раз попросил прощения за то, что совершил.

Потерпевшими по делу о стрельбе в казанской гимназии признали 667 человек, 143 из них был причинен тяжкий вред здоровью. Общая сумма, на которую подали гражданские иски, составляет 48 миллионов рублей.

Обвиняемого сочли вменяемым. Он признал свою вину. Галявиеву инкриминируют убийство двух и более лиц, покушение на убийство, незаконное изготовление и хранение взрывчатки и взрывных устройств и умышленное уничтожение имущества.

Трагедия в гимназии произошла 11 мая 2021 года. По данным следствия, Галявиев, которому на тот момент было 19 лет, напал на учебное заведение. Он устроил взрыв, а затем открыл стрельбу, убив двух учительниц и семерых детей. В ходе нападения пострадали еще 24 человека. Приговор Галявиеву должны огласить 13 апреля.