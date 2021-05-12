Казанского стрелка доставили в суд. Видео

Казанского стрелка доставили в Советский районный суд, сообщил корреспондент «360». Там Ильназу Галявиеву выберут меру пресечения.

Автозак со стрелком заехал на территорию суда. Обвинение Галявиеву пока не предъявили. По уголовному делу об убийстве двух и более лиц он проходит в качестве подозреваемого.

Как сообщила пресс-служба главка СК, обвинение направило в суд ходатайство о заключении стрелка под стражу.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что в 2020 году у Ильназа Галявиева диагностировали заболевание головного мозга. Юноша часто жаловался на головные боли, но на учете у психиатра или нарколога не состоял.

Она отметила, что сейчас молодой человек ведет себя неадекватно, что мешает полноценной работе следователей.

Петренко добавила, что родные стрелка в последние месяцы заметили у него повышенную агрессию и вспыльчивость.

В минувший вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев с оружием пришел в школу №175, где учился раньше. Он открыл стрельбу по находящимся внутри детям и учителям. Жертвами расправы стали семь учеников и двое взрослых. Пострадали 23 человека, из которых 20 детей. Состояние шести раненых врачи оценили как тяжелое.

После расправы молодой человек сдался полиции. На допросе он признался, что пошел на массовое убийство из-за ненависти. Выяснилось, что оружие принадлежало ему на законных основаниях.

Сегодня в Татарстане день траура. Родные похоронили убитых. Жители несут цветы и игрушки к стенам школы.