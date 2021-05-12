Всех погибших при стрельбе в Казани похоронили

Прошли похороны всех девятерых погибших при стрельбе в школе №175. Жертвами стрельбы стали семь детей и двое взрослых.

РИА «Новости» опубликовало фотографию с похорон.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Огонь открыл бывший ученик этого учебного заведения Ильназ Галявиев. Он пришел в кабинет, где занимался 8 «А» класс, и начал расстреливать учеников и преподавательницу. Погибли девять человек, пострадали 23. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Девять человек спецбортом отправлены на лечение в Москву.

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура. Занятия во всех учебных заведениях отменены. В ближайшее время Галявиеву изберут меру пресечения. Открыто дело об убийстве. Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ. Глава Следственного комитета Александр Бортников прилетел в Казань.