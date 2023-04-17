Важное 17 апреля 2023, 11:53 Кара-Мурзу приговорили к 25 годам тюрьмы за фейки о ВС России Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии и штрафу на 400 тысяч рублей РИА «Новости»

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Оппозиционного политика, публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам тюрьмы за распространение фейков об армии России, госизмену и другие преступления. Приговор вынес Мосгорсуд, сообщил ТАСС.

Общественника судили по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России, госизмене и руководстве нежелательной организацией. Судья удовлетворил требование прокуратуры и приговорил его к 25 годам колонии строгого режима со штрафом на сумму 400 тысяч рублей, запретом в течение семи лет заниматься журналистикой и ограничением свободы еще на полгода после выхода на свободу.

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Выступая в Аризоне, подсудимый обвинил Россию в применении на Украине запрещенных методов ведения боевых действий. Кроме того, по информации СМИ, следователи узнали о его сотрудничестве с одной из стран НАТО и ежемесячных выплатах по 30 тысяч долларов.

*Владимира Кара-Мурзу по решению Минюста России включили в список иностранных агентов.