Общество 06 октября 2022, 17:07 Поделиться Telegram

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Viber Против политика Владимира Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене — СМИ RT: против политика Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о госизмене РИА «Новости»

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Против обвиняемого в дискредитации российской армии политика Владимира Кара-Мурзы* возбудили уголовное дело о госизмене, сообщили источники RT. По их данным, мужчина оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО.

Источник издания отметил, что эта помощь была направлена против безопасности России. За свою деятельность политик ежемесячно получал по 30 тысяч долларов, добавил собеседник RT.

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Информацию подтвердил и источник ТАСС. Он отметил — следователи считают, что Кара-Мурза* «долгое время сотрудничал с одной из стран НАТО».

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«В четверг в присутствии адвокатов Кара-Мурзе* было предъявлено обвинение в государственной измене — по статье 275 УК РФ», — заявил собеседник агентства.

В конце сентября Минюст России расширил список иноагентов. В перечень внесли блогеров Дмитрия Иванова*, Александра Кушнаря* и Даниила Кена*. В министерстве подчеркнули, что указанные лица подозревают в ведении политической деятельность и получения финансирования от источников, связанных с Украиной.

Владимир Кара-Мурза*, *Дмитрий Иванов*, Александр Кушнарь*, Даниил Кен* по решению Минюста РФ включены в список иностранных агентов.

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