Важное 06 апреля 2023, 17:52 Обвинение запросило 25 лет колонии для публициста Кара-Мурзы за госизмену Адвокат Эйсмонт: гособвинение попросило 25 лет колонии для публициста Кара-Мурзы РИА «Новости»

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Гособвинение попросило приговорить публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии за госизмену и другие преступления. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Марию Эйсмонт.

«В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по совокупности всех трех преступлений, которые ему вменяют в вину», — рассказала она.

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Защита считает публициста невиновным и просит оправдания.

Известно, что Кара-Мурзу изначально обвиняли в распространении фейков о ВС России. СК посчитал, что, выступая в Аризоне, публицист без оснований заявил, что российская армия применяет запрещенные методы в ходе конфликта на Украине. Позже публицисту вменили проведение конференции, оплаченной организацией, деятельность которой признали нежелательной в России. Наконец, третье обвинение к Кара-Мурзе было о госизмене.

Владимир Кара-Мурза* по решению Минюста РФ включен в список иностранных агентов.