Криминал 26 февраля 2024, 12:04 Канал снабжения сирийской группировки накрыли в 22 регионах России ФСБ задержала в 22 регионах России 49 пособников террористов в Сирии

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В России задержали 49 пособников международной террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Они собирали деньги и пропагандировали радикальные идеи, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Подозреваемых настигли в квартирах и на улице, изъяли средства связи и другие улики. Операцию силовиков сняли на камеру. В общей сложности в 22 регионах России задержали 49 участников канала обеспечения группировки.

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По версии следствия, они под руководством боевиков из Сирии собирали и перечисляли деньги на деятельность «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Некоторые подозреваемые через интернет распространяли среди верующих радикальную исламистскую идеологию и оправдывали терроризм.

Группировка причастна к теракту в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. Ее спонсоров Мухаммадвали Худойназарова и Рафикжона Ахмедова приговорили к восьми годам тюрьмы.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — запрещенная в России международная террористическая организация.