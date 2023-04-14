Криминал 14 апреля 2023, 14:19 Спонсора устроившей теракт в петербургском метро группировки отправили в тюрьму Военный суд приговорил Худойназарова к 8 годам тюрьмы за финансирование террористов РИА «Новости»

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Мухаммадвали Худойназарова приговорили к восьми годам тюрьмы за содействие террористической деятельности. Он финансировал группировку «Катиба Таухид валь-Джихад»*, которая устроила в 2017 году теракт в метро Санкт-Петербурга.

Мужчину 1994 года рождения задержали сотрудники управления ФСБ России по Москве и Московской области. Худойназаров организовал сбор денег и по указанию куратора перевел на счета участников группировки.

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Второй Западный окружной военный суд приговорил его к восьми годам, из которых шесть лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

Члены международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* устроили в апреле 2017 года теракт на перегоне в районе станции метро «Технологический институт». Смертник во время движения поезда привел в действие взрывное устройство. Пострадали более 100 человек.

В 2019 году организатора нападения Аброра Азимова приговорили к пожизненному заключению, еще 10 человек отправили в тюрьму на срок от 19 до 28 лет.

*«Катиба Таухид валь-Джихад» — запрещенная в России международная экстремистская организация.