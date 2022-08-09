Спонсора террористов приговорили в Москве к 8 годам тюрьмы

Организатора финансирования террористов из группировки «Катиба Таухид валь-Джихад»* Рафикжона Ахмедова приговорили к восьми годам тюрьмы. Приговор ему вынес 2-й Западный окружной военный суд в Москве, сообщила ФСБ России.

«За совершение преступления <…> он приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части наказания сроком в пять лет — в исправительной колонии строгого режима», — сообщила спецслужба.

Гражданин одной из стран Средней Азии Ахмедов Рафикжон Рахимжон угли возглавлял канал финансирования террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, которая действовала в Сирии. Операцию по поимке самого преступника и его пособников, которых уже осудили, прошла в Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Оренбурге, Тюмени и Казани. Приговор вступил в силу.

Основателя группировки Сирожиддина Мухтарова подозревали в организации теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещена в России.