Знакомый рассказал о претензиях подрывника из Серпухова к православной гимназии

Подозреваемый в подрыве Серпуховского монастыря начал учиться в местной православной гимназии из-за проблем в прошлой школе. В новое учебное заведение его перевели родители в надежде, что религия поможет ему исправиться. Об этом «360» сообщил участник общей компании.

О том, какие именно проблемы были в прошлом учебном заведении, он не сказал. Но не исключил, что родители считали, что религия поможет ему измениться в лучшую сторону. Жесткие правила обучения подростку не понравились. Кроме того, выяснилось, что верующих в школе оказалось не так много.

«Многие ученики и учителя в гимназии нерелигиозные, что его также разочаровало. То есть они не верят в Бога, но при этом принимают участие в мероприятиях, которые посвящены вере», — рассказал собеседник «360».

Он отметил, что в подростковом возрасте у подозреваемого во взрыве начались проблемы с щитовидной железой. Из-за сбоя гормонов он сильно прибавил в весе. Одноклассники стали над ним подшучивать.

Родители подозреваемого в подрыве в разводе. На момент учебы в гимназии он жил у отца, потому что так было проще добираться до места учебы.

Взрыв в православной гимназии Серпухова, расположенной рядом с Введенским Владычным женским монастырем, прогремел в минувший понедельник. По предварительным данным, самодельную бомбу в учебное заведение принес 18-летний выпускник. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

Всего пострадали около 10 человек. Сам подозреваемый юноша получил серьезные ранения и попал в реанимацию местной больницы. Врачи оценили его состояние как тяжелое. СМИ сообщили, что сегодня он уже пришел в себя и дал первые показания. Официального подтверждения этим заявлениям пока нет.