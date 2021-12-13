Серпуховской подрывник страдал депрессией после операции и называл себя антинаталистом. Вот что о нем известно

В Серпуховской православной гимназии при Введенском женском монастыре утром 13 декабря прогремел взрыв. Сработала самодельная бомба, которую принес бывший ученик. У него был рак, на фоне которого развилась депрессия. Подрывник даже наблюдался у психолога и принимал лекарства, но в последнее время, видимо, прекратил терапию.

В 08:24 на входе в православную гимназию рядом с Введенским Владычним женским монастырем Серпухова выпускник учебного заведения взорвал самодельную бомбу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. По версии следствия, это был 18-летний Владислав С.

Состояние пострадавших

Взрыв произошел в момент общей молитвы. По предварительным данным, серьезно пострадал сам подрывник и 15-летний подросток — у него осколочное ранение ноги. Всего госпитализированы восемь человек.

Как рассказала «360» главврач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник, трое детей находятся в нейрохирургическом отделении, еще один — в отделении травматологии и ортопедии.

«Состояние трех детей, скажем так, ближе к удовлетворительному. Они не имеют никаких повреждений. У них нет царапин, ран, но есть в той или иной степени оглушение. У ребенка, который находится в отделении травматологии, состояние средней тяжести», — объяснила она.

Сам Владислав получил рваные раны обеих ног и потерял много крови, сейчас за его жизнь борются врачи. Следственный комитет предположил, что это могла быть попытка самоубийства. Владислава ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

Взрыв произошел у дверей

Один из учеников гимназии опаздывал на молитву и видел, как все произошло. Еще от калитки он заметил, как Владислав поправлял шнурки на лестнице.

«Потом он встал, открыл дверь, закрыл — и рвануло. Сначала оглушило, потом повалил из окон дым, дети вылезли через окно в медпункте», — рассказал он.

В СК уточнили, что взрыв произошел на открытом воздухе перед дверями гимназии.

Пострадавший 15-летний мальчик якобы тоже опаздывал на молитву, поэтому и оказался ближе всех к двери и к подрывнику. Другой ребенок, находившийся в это время в гимназии, вспомнил, что из-за взрыва упала люстра и задела детей.

Дедушка другого ученика рассказал, что застал момент, когда дети выбегали из гимназии — без верхней одежды, некоторые без обуви. Все они бежали в соседнее здание, где располагалась трапезная, чтобы спрятаться.

Что известно о подрывнике

О 18-летнем Владиславе С. знакомые отзываются исключительно положительно: добрый парень, ни с кем не конфликтовал, даже матом не ругался. В гимназии, по данным Telegram-канала Shot, его характеризовали как молчаливого и замкнутого.

Родители Владислава в разводе, жил он, по данным Telegram-канала «112», неделю с мамой, бабушкой и двухлетней сестрой, а неделю с отцом. По другим данным, он недавно переехал к отцу. Они вместе ходили в походы, оба увлекались оружием и стрельбами. Около месяца назад Влад якобы начал делать «бомбочки» — мать заявила, что сын собирал петарды к Новому году.

«Влад жил у матери и отца по очереди, все положительно, все ровно, все как у всех. Все воспитывали его. Напряга вообще не видел. Все нормально, о проблемах в их семье я ничего не знаю», — рассказал «Подъему» коллега отца Владислава.

Бывший тренер Влада по стритлифтингу вспомнил, что подрывник был достаточно одинок: несмотря на успехи в спорте и неконфликтность, друзей в секции у него не было.

Соседка Нина назвала семью подрывника порядочной, спокойной и обыкновенной. «Парень пройдет — всегда поздоровается. Всегда нагнувшись ходил, не такой открытый был, но ничего плохого — никакого хулиганства ни в подъезде, ни около подъезда», — сказала она.

Пока бабушка Влада была жива, именно с ней он находился больше всего времени, она водила по всем секциям, даже в православную гимназию. При этом семья, по словам соседки, верующей не была. Другая соседка семьи сказала, что в детстве Влад был «трудным ребенком».

Знакомый Владислава рассказал Telegram-каналу Baza о том, что подрывник причислял себя к антинаталистам, то есть противникам возникновения новой жизни на Земле, и не любил все человечество. По словам знакомого, Влад негативно относился «к любому взаимодействию» и порой приходил в школу «сам не свой», а иногда вел себя нормально. Сверстники якобы подшучивали над ним из-за веса, а разговоры о бессмысленности всего мира только усугубляли ситуацию. В итоге подрывник рассорился с одноклассниками и вышел из общего чата.

Зимой же он и вовсе начал положительно отзываться о школьниках и студентах, устраивавших массовую стрельбу, начал по-другому одеваться, подражая колумбайнерам, но никто не воспринимал его всерьез. «Он понимал, что не мог изменить систему, и хотел отомстить обществу — покончить с собой и забрать какую-то его часть. Он не хотел мстить именно гимназии», — добавил знакомый Владислава.

Ученики православной гимназии, знавшие подрывника, уверены, что травле он никогда не подвергался, но при этом не знают, были ли у него друзья. По данным Shot, в школу при монастыре Владислава перевели из-за издевательств над ним в предыдущем месте учебы.

РИА «Новости» со ссылкой на ученицу гимназии сообщило, что у Влада мог быть конфликт с учителем православной гимназии, к тому же подрывника отдали в учебное заведение против его желания — в 2014 году на странице «ВКонтакте» он даже желал школе сгореть. При этом бывшие ученики рассказали об очень строгих правилах школы. Несмотря на то, что она была частной, туда брали детей и из малоимущих семей, но якобы могли отчислить за малейшие проступки.

Рак и депрессия

По некоторым данным, в 2015 году у Владислава нашли онкологическое заболевание, ему удаляли щитовидную железу. После этого он начал набирать вес, появились суицидальные мысли, но на учет ставить его не стали. Родители возили сына к психологу, который назначал антидепрессанты.

После удаления щитовидной железы Владиславу якобы поставили депрессивный синдром: на фоне гормонального сбоя его душевное состояние стало ухудшаться, он также переживал из-за того, что начал набирать вес. Родители настояли на наблюдении сына у психиатра.

По информации Shot, дома у отца подрывника проходит обыск, уже изъяли ацетон и перекись — их отправят на экспертизу. Мать подростка якобы жаловалась психологу на то, что сын перестал принимать прописанные лекарства по настоянию ее бывшего супруга.

Также Shоt написал, что отец Владислава приходил в школу с заявлением о том, что его сын здоров и не нуждается в лекарственной терапии, а психиатрический диагноз ничего не значит. Хотя сам подрывник якобы рассказывал психологу о своем плохом самочувствии и жаловался, что он никому не нужен.

Незадолго до нападения на гимназию, по информации Telegram-канала Shot, Владислав заключил с психологом «антисуицидальный контракт», в котором пообещал не причинять себе вреда и сохранять свою жизнь до 1 января 2022 года.

Сейчас СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.