«Я царь и бог, я должен был это сделать»: Кисловодский суд арестовал мужчину, зарезавшего ребенка

Суд в Кисловодске арестовал мужчину, которого следователи подозревают в убийстве ребенка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на СК РФ по Ставропольскому краю.

54-летнему мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Также обвиняемому назначили комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Ранее стало известно, что обвиняемый девять раз ударил ребенка ножом и скрылся. Правоохранительные органы задержали мужчину на другом конце города.

По данным СМИ, подозреваемый заявил полицейским, что он «царь и бог и должен был это сделать». Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего пункт «в» часть 2 статья 105 УК РФ.

Ранее адвокат семьи убитой девочки в Костроме Андрей Алешкин заявил о поступающих ему угрозах из-за дела. Он попросил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина обратить особое внимание на эту ситуацию.