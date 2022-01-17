Подозреваемый в убийстве полуторагодовалого младенца мужчина ранее был судим за «угрозы убийством». Об этом сообщил РЕН ТВ.

Родители малыша привезли сына к няне. В это время там находился 54-летний сожитель женщины. Предположительно, он был сильно пьян. В результате он девять раз ударил мальчика, после чего скрылся. Труп ребенка обнаружили соседи на лестничной площадке. Они вызвали скорую помощь, но медики констатировали смерть младенца.

Преступление раскрыли по горячим следам. Подозреваемого задержали в квартире его матери на другом конце города. По данным СМИ, подозреваемый заявил полицейским, что он «царь и бог» и «должен был это сделать». Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Как рассказали соседи пары, они часто ругались между собой. При этом, когда женщине привозили ребенка, она всегда была трезвой и хорошо следила за собой.

Ранее адвокат семьи убитой девочки в Костроме Андрей Алешкин заявил о поступающих ему угрозах из-за дела. Он попросил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина обратить особое внимание на эту ситуацию.