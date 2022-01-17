Адвокат семьи убитой в Костроме пятилетней девочки рассказал об угрозах

Адвокат семьи убитой девочки в Костроме Андрей Алешкин заявил о поступающих ему угрозах из-за дела. В беседе с телеканалом «360» он попросил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина обратить особое внимание на эту ситуацию.

«Уголовное дело по инициативе господина Бастрыкина было возбуждено, и мое посещение Костромы, видимо, вызвало ответную реакцию правоохранителей. Я предполагаю, что это делают они, других интересантов я в этом деле не вижу. Прошу особо обратить внимание господина Бастрыкина, что адвокату потерпевшей стороны начали угрожать», — отметил Алешкин.

К своему сообщению адвокат приложил скриншот сообщения, в котором сказано: «Халатность ты сам, за свой *** (обман — прим. ред.) поедешь следом за … (фамилия обвиняемого в убийстве — прим. ред.)».

Ранее стало известно, что двоих подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме отправят в Москву, чтобы провести там психолого-психиатрическую экспертизу. Ее проведут в институте имени Сербского.

«Для этого их этапируют в ближайший месяц в Москву для прохождения стационарного обследования», — отмечал ранее Алешкин.

Обвинения в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки предъявили двум ранее судимым жителям города. Одного из них судили за кражу, а другого — за изнасилование и порнографию. Обоих арестовали, по некоторым данным, ребенок мог стать якобы подарком одному из них на день рождения.