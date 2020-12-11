«Я адекватный»: подозреваемый в убийстве девушки и ее брата в Армавире записал видеообращение

По данным агентства, он заявил, что решился на убийство в порыве злости, и рассказал о планах покончить с собой.

Ранее в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю рассказали, что по подозрению в жестоком двойном убийстве разыскивается 32-летний армавирец. По данным следствия, 10 декабря он из-за ревности забил до смерти свою девушку, оттащил ее тело в ванну, а потом поехал в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью расправился с маленьким братом возлюбленной. Против подозреваемого завели уголовное дело, пишут «Известия».

Его машину нашли в Джубге, недалеко от моря. Мужчину сейчас ищут. СК показал видео с места убийства девушки. Там сейчас работают криминалисты. СМИ сообщили, что ролики подозреваемый разослал своим знакомым.