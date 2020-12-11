Ревнивый армавирец жестоко убил свою девушку и рассказал об этом в соцсетях

СК установил, что подозреваемый вместе с девушкой жил в съемной квартире на улице Розы Люксембург. По версии следствия, днем 10 декабря 2020 года между ними произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры мужчина много раз ударил девушку по голове, убил ее и оттащил тело в ванну.

Потом он приехал на машине в станицу Новоалексеевскую Курганинского района и с особой жестокостью убил девятилетнего брата своей возлюбленной. Его автомобиль нашли в Джубге. недалеко от моря. Мужчину сейчас ищут. Работают криминалисты.

Как сообщили СМИ, подозреваемый снял расправу над девушкой и ее братом на видео, разослал ролики знакомым и опубликовал в социальных сетях. В видеообращении на фоне мертвого тела девушки он заявил, что она «потратила впустую лучшие годы его жизни, парафинила мозги и планировала уйти», а на убийство он пошел из-за измен, пишет сайт kp.ru.