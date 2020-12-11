СК опубликовал видео с места жесткого убийства девушки в Армавире

Следователи показали кадры из квартиры в Армавире, в которой убили девушку. В преступлении подозревают 32-летнего мужчину, мотивом называют ревность.

На опубликованных СК РФ кадрах снята квартира, где армавирец убил свою девушку. Следователи осматривают комнаты и собирают улики в ванной.

Ранее пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю сообщила, что мужчина жил с девушкой в съемной квартире на улице Розы Люксембург. Согласно информации правоохранителей, днем 10 декабря пара поссорилась из-за ревности. Во время скандала мужчина не раз ударил девушку по голове, убив ее. После этого он оттащил тело в ванну.

Затем подозреваемый поехал в станицу Новоалексеевскую, где жестоко расправился с братом возлюбленной. Мальчику было девять лет. Мужчина оставил машину у моря в поселке Джубга и скрылся. Следователи завели уголовное дело и начали искать подозреваемого.

Сейчас в квартире продолжают работать следователи. Они устанавливают все детали и обстоятельства убийств. Также назначены судебно-медицинские экспертизы.