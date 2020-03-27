Историка Олега Соколова оставили под арестом

Историка из СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки в Санкт-Петербурге, оставили под стражей еще на полгода. Он пробудет в СИЗО до 23 сентября.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга решил оставить Соколова под арестом. Этим же постановлением открытое судебное заседание для рассмотрения дела по существу назначили на 9 апреля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Соколов на суде не присутствовал, он находился на видеосвязи.

«Я считаю, что это очень жестоко, несправедливо. Вот, что я хотел сказать», — заявил историк во время заседания суда.

63-летнего преподавателя истории из СПбГУ Олега Соколова поймали ночью 9 ноября при попытке утопить отрезанные руки аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина был нетрезв и сам упал в воду, его госпитализировали с переохлаждением. Тело девушки, с которой он состоял в отношениях, нашли в квартире ученого.

Защита Соколова неоднократно обвиняла СМИ в том, что историка слишком демонизировали и что в его преступлении не было жестокости. По словам адвоката, Соколов совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности.