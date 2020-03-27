«Чуда не произошло». Адвокат историка Соколова заявил, что некому было слушать его «призыв к милосердию» на суде

Адвокат Олега Соколова считает, что его подзащитного продолжают травить, а исход дела понятен еще до начала процесса. Так он прокомментировал решение суда оставить Соколова под стражей.

«Чуда не произошло. Для всех исход понятен был еще до процесса. Историк останется в СИЗО на полгода. Адвоката Гущина на ВКС не пустили, призывы защиты к гуманности милосердию в адрес потерпевшей стороны слушать было некому ввиду неявки. И это понятно, так как ужас от трагедии в сотни раз усилен резонансом в прессе», — заявил «360» адвокат Александр Почуев.

Он обратил внимание, что на заседание суда пустили только тех журналистов, которые травят историка Соколова. Сам ученый, по словам Почуева, впервые имеет дело с российской уголовной юстицией и находится в растерянности.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оставил Соколова под арестом до 23 сентября. В постановлении суда говорится, что историк совершил тяжкое преступление, а, находясь на свободе, может повлиять на показания свидетелей. Кроме того, по мнению судьи, состояние здоровья позволяет Соколову оставаться в изоляторе.

Защита также просила перенести слушания по делу в закрытый режим из-за давления прессы, но суд решил оставить заседания публичными.

Бывший преподаватель СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить части тела аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина упал в воду, оттуда его доставили в больницу, а потом в тюрьму. Его обвиняют в убийстве.