Историка-расчленителя Соколова не отпустили из СИЗО домой во время пандемии

Историк Олег Соколов останется за решеткой в следственном изоляторе. Санкт-Петербургский городской суд отказал его защите в домашнем аресте.

Мартовское решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга по поводу меры пресечения Соколову остается без изменений. Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк как сидел, так и будет сидеть в СИЗО как минимум до конца сентября.

В конце апреля адвокат Александр Почуев подал апелляцию, чтобы его подзащитного перевели под домашний арест из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что в изоляторе жизнь Соколова под угрозой и он не может видеться со своими 84-летними родителями, которые сейчас живут в строгой самоизоляции.

Ранее стало известно, что суд по делу Соколова перенесли на 9 июля из-за разгула нового вируса. Рассматривать его дело должны были еще в апреле.

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова в ноябре 2019 года достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге. Он пытался избавиться от останков своей возлюбленной — 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Историк застрелил ее и расчленил тело. В убийстве он сознался. Мотивом преступления Соколов назвал ссору с девушкой.