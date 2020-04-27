Защита историка-расчленителя Соколова потребует для него домашний арест из-за коронавируса

Жизнь историка Соколова под угрозой из-за пандемии, считает его адвокат Александр Почуев. Он подал апелляцию, чтобы перевести подзащитного под домашний арест. Жалобу суд рассмотрит в середине мая.

«Защита планирует обосновать изменение меры пресечения на домашний арест ввиду ухудшения ситуации по распространению вируса 2019-nCoV, что является угрозой жизни и здоровью историка Олега Соколова», — сообщил Почуев.

Адвокат добавил, что Соколов из-за разгула коронавируса не может видеться со своими 84-летними родителями, которые сейчас находятся в самоизоляции. По мнению Почуева, это еще одна веская причина, чтобы изменить историку меру пресечения и отправить его под домашний арест.

В жалобе адвокат обвинил суд высшей инстанции, в том, что к трансляции заседания по делу Соколова допустили СМИ, которые якобы травят его подзащитного. Ранее стало известно, что суд по делу Соколова перенесли из-за пандемии.

Бывшего доцента СПбГУ Соколова в ноябре 2019-го выловили из реки Мойки в Петербурге. Он пытался избавиться от останков своей возлюбленной — 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Историк застрелил ее и расчленил тело.