Защита попросила закрытого суда ради имиджа историка Соколова. Тем временем раскрылись подробности убийства

Защита историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою аспирантку Анастасию Ещенко в ноябре 2019 года, просит проводить судебные заседания в закрытом порядке. Адвокат Александр Почуев не хочет допустить, чтобы у общества сформировался обвинительный вердикт до официального приговора.

Об этом защитник Олега Соколова рассказал «360». Он направил в Октябрьский суд заявление с требованием прекратить распространять сведения вне установленного процессуального порядка. Кроме того, Почуев просит проводить заседания суда в закрытом формате. Это нужно, чтобы сохранить в тайне личную и интимную информацию об участниках дела до определенного времени.

Адвокат уверен: из-за того, что объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга рассылает информацию из обвинительного заключения против Соколова до начала судебного производства, в обществе может сформироваться обвинительный вердикт в отношении его подзащитного еще до приговора суда.

Защита относится с глубоким уважением к принципу гласности судопроизводства, свободы СМИ и открытой позиции ОПС Санкт-Петербурга. Но публичный интерес к этому делу не должен быть превыше охраняемой законом тайны личной жизни как обвиняемого, так и жертвы преступления Александр Почуев.

Защитник Олега Соколова призвал адвокатов потерпевшей стороны поддержать их и приложить усилия, чтобы не дать распространить сведения о личной и интимной жизни участников разбирательства.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга тем временем рассказала, как именно Соколов убил свою сожительницу и аспирантку Анастасию Ещенко. По информации следствия, историк с близкого расстояния выстрелил из охотничьего карабина в голову девушки, а затем сдавил ее горло. Несмотря на это, Ещенко продолжала подавать признаки жизни. Тогда Соколов еще три раза выстрелил ей в голову.

Чтобы скрыть следы преступления, Соколов больше суток хранил труп в своей квартире, а затем расчленил его и по частям выбросил в реку Мойку напротив дома.