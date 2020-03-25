«Последняя возможность увидеться». Защита попросила перевести историка-убийцу Соколова на домашний арест к родителям

Уголовное дело в отношении историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою аспирантку Анастасию Ещенко, приняли к производству в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Защита будет просить перевести его под домашний арест в квартиру пожилых родителей — им нужен уход.

Об этом «360» рассказал адвокат Соколова Александр Почуев. Он отметил, что открытое заседание, во время которого решится вопрос о продлении обвиняемому меры пресечения, запланировано на 27 марта. Историк скорее всего не будет лично присутствовать в зале суда — его участие обеспечат с помощью видеоконференц-связи (ВКС).

Однако защита считает это допустимым только при условии обеспечения историку Соколову возможности следить за разбирательством и быть услышанным без технических помех, а также эффективное и конфиденциальное общение с адвокатом. Но это практически недостижимо в современных реалиях применения ВКС в судебной практике Александр Почуев.

Почуев напомнил, что защита будет просить сделать судебный процесс закрытым. Эта мера необходима, чтобы сохранить тайны личной жизни участников разбирательства. Несмотря на это, адвокат подчеркнул, что защита считает отказ в доступе представителей прессы в судебные заседания «нарушающим публичный и открытый порядок судопроизводства».

Почуев рассказал, что защита будет простить перевести Олега Соколова под домашний арест в квартиру его родителей.

«Его престарелые отец и мать тяжело больны и требуют постоянного ухода. Это единственная возможность оказать им помощь, поскольку в их семье больше никого не осталось и скорее всего это последняя возможность им увидеть друг друга», — заключил адвокат.

Историк Олег Соколов убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко в ноябре 2019 года. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга рассказала, что он выстрелил ей в голову из охотничьего карабина с близкого расстояния, а затем сдавил горло. Несмотря на это, девушка была еще жива. Тогда Соколов еще трижды выстрелил ей в голову. Чтобы избавиться от тела, он расчленил труп Ещенко и попытался по частям сбросить его в реку Мойку.