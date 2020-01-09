Историк Соколов вернулся из центра Сербского в СИЗО

Специалисты Центра психиатрии имени Сербского закончили проверку обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историка Олега Соколова. Ученого перевели в следственный изолятор. Об этом «360» сообщил адвокат Александр Почуев.

«Соколов переведен из центра психиатрии в следственный изолятор», — заявил его защитник. Он пояснил, что экспертиза еще не завершена, но находится в завершающей стадии. Медики решили, что держать Соколова в стационаре не стоит, и вернули его в следственный изолятор.

«Защита ожидает, что после завершения экспертизы историк будет возвращен в Санкт-Петербург, где сможет увидеться с его пожилыми родителями», — подчеркнул Александр Почуев.

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки и своей сожительницы Анастасии Ещенко. Как установило следствие, они поссорились в квартире историка. После того как девушка заснула, Соколов выстрелил в нее из обреза.

Для того чтобы избавиться от тела, он расчленил его и начал уносить фрагменты и топить их в Мойке. Во время очередного похода к реке историк оступился и упал в воду. Когда его достали, в рюкзаке нашли отрезанные женские руки. В ходе обыска квартиры следователи увидели останки девушки. Фрагменты тела, от которых уже избавился Соколов, обнаружили в реке только через несколько дней.

Когда историка задержали, он признал свою вину. Суд отправил ученого сначала в следственный изолятор «Кресты», а после его перевели в московскую «Бутырку», где поместили психлечебницу. Для проверки психиатрического состояния Соколова его отправили на экспертизу в Центр имени Сербского.

Представляющая интересы семьи погибшей девушки адвокат Александра Бакшеева заявила, что сторона защиты пытается сделать все, чтобы Соколова признали невменяемым для переквалификации статьи с «Убийство» на «Убийство в состоянии аффекта».

В конце декабря Басманный суд Москвы продлил арест Олегу Соколову до 20 апреля 2020 года.