Семья убитой аспирантки испугалась, что историка Соколова признают невменяемым

По ее словам, все действия защиты Соколова направлены на то, чтобы его признали невменяемым. Это грозит тем, что историка направят на принудительное лечение, или же его действия переквалифицируют со статьи «Убийство» на статью «Убийство в состоянии аффекта», по которой срок наказания значительно меньше.

«Не более трех лет колонии», — уточнила Александра Бакшеева. Она отметила, что дело Соколова будет рассматривать суд присяжных, а в случае признания его невменяемости адвокаты будут постоянно добиваться для него снисхождения. По ее словам, Соколов, как прекрасный актер, устроит для комиссии настоящее театральное представление.

Александра Бакшеева отметила, что пока адвокаты историка не связывались с семьей убитой аспирантки, чтобы принести свои извинения.

При этом представляющий интересы Соколова адвокат Александр Почуев в беседе с журналистами уточнил, что его подзащитный готов выплатить семье погибшей девушки деньги. Однако на связь пока удалось выйти только с братом аспирантки, который отказался от компенсации.

Бывший доцент СПбГУ, историк Олег Соколов проходит обвиняемым по делу об убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. По версии следствия, после ссоры Соколов выстрелил в спящую девушку из малокалиберного обреза. После этого он расчленил тело и уносил фрагменты, чтобы топить в Мойке. В один из таких походов Соколов упал в воду. Когда его достали, в его рюкзаке нашли отрезанные женские руки.

После задержания Соколов признал свою вину. Из петербургского Следственного изолятора «Кресты» его перевели в московскую «Бутырку», где сначала поместили в психлечебницу. В данный момент он находится в центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, где специалисты проверяют его вменяемость. Расследованием дела занимается центральный аппарат Следственного комитета.

Сегодня представляющий интересы историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев принял участие в пресс-конференции по расследованию дела убийства аспирантки Анастасии Ещенко. «360» вел прямую трансляцию мероприятия.