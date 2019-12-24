Суд продлил арест историку Соколову до апреля 2020 года

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и оставил за решеткой экс-доцента СПбГУ Олега Соколова до 9 апреля 2020 года. Его обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщил корреспондент «360» из зала суда.

Ранее пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова рассказала, что в суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения Соколову. Историка накануне перевели из Санкт-Петербурга в московский следственный изолятор «Бутырка».

На данный момент он находится в столичном центре психиатрии и наркологии имени Сербского — специалисты проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Адвокат бывшего доцента ранее рассказал о нестабильном состоянии своего клиента, который в ходе расследования дела несколько раз пытался покончить с собой.

9 ноября Соколова достали из реки Мойки, куда он упал при попытке избавиться от останков Ещенко. С собой у него был рюкзак с отрубленными женскими руками. Соколов признался, что убил девушку из обреза в своей квартире, а потом расчленил тело, чтобы замести следы.