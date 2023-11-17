Криминал 17 ноября 2023, 05:11 МВД РФ объявило в розыск двух бывших украинских чиновников по уголовной статье МВД РФ объявило в розыск бывших чиновников Украины Дещицу и Пашинского РИА «Новости»

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовным делам двух бывших украинских чиновников, которые замешаны в организации антитеррористической операции на юго-востоке страны. Данные о розыске опубликованы на сайте ведомства в разделе «Внимание, розыск!».

МВД разыскивает исполняющих обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу, которые заняли эти должности вскоре после государственного переворота на Украине в 2014 году.

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В СК России ранее сообщили, что Пашинскому, Дещице и экс-премьеру Украины Арсению Яценюку заочно предъявили обвинения. По данным следствия, указанные лица входили в состав национальной безопасности страны и участвовали в «принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», в ходе которой в 2014–2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка.