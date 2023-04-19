Эксклюзив 19 апреля 2023, 12:23 «Идут счастливые». Погибшие женщина с ребенком в Балашихе попали на видео Житель Балашихи Шатуров рассказал, что погибшая женщина обнимала дочь при входе в дом

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Погибшие в Балашихе женщина с трехлетней дочерью попали на видео, когда заходили в многоэтажку, рассказал «360» житель дома и участник поисков девочки Максим Шатуров. По его словам, он организовывал видеонаблюдение, поэтому несколько раз пересматривал записанные кадры.

Мужчина рассказал, что правоохранители несколько раз просматривали видео, чтобы выяснить, куда пропала девочка после гибели матери.

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«Момент, когда девочка с матерью заходят в подъезд, на видео есть. Они идут счастливые, девочка запрыгивает на руки маме, та ее обнимает. Момента, когда девочка покидает подъезд, мы пока не нашли», — отметил Шатуров.

Днем 18 апреля в Балашихе после падения из окна восьмого этажа погибла женщина. После этого пропала ее трехлетняя дочь. На поиски бросились правоохранители и волонтеры. Позже тело ребенка нашли — в СК по Московской области уточнили, что оно находилось над козырьком подъезда, в полости под плитой балкона. В пресс-службе ведомства сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства девочки.