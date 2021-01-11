Хозяйку нелегального дома престарелых в Тюмени арестовали

Ей предъявили обвинение по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

«9 января 2021 года вечером в результате возгорания надворных построек домовладения обвиняемой <…> погибли семь пожилых людей. <…> 53-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, <...>», — говорится в сообщении.

Задержанная ухаживала за пенсионерами за вознаграждение. Услуги были оформлены по устному договору с их родственниками. Региональный главк Следственного комитета уточнил, что в доме располагался нелегальный дом престарелых. В день пожара проживающие не смогли самостоятельно выбраться из горящего здания и умерли от отравления окисью углерода.

В ведомстве отметили, что предполагаемый очаг возгорания считается баня обвиняемой. Но точная информация появится после проведения пожарно-технической экспертизы, тогда будут сделаны выводы об источнике и причине. Расследование уголовного дела продолжается.