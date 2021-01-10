МЧС назвало вероятную причину пожара в нелегальном доме престарелых под Тюменью

Нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане могло стать причиной пожара в частном пансионате для престарелых, где погибли семь человек. Об этом на заседании оперативного штаба правительства Тюменской области заявил начальник регионального главка МЧС Артур Хачатрян.

Он отметил, что, по данным Росреестра, по этому адресу указан частный жилой дом.

«Каких-либо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей там не зарегистрировано», — привела слова Хачатряна пресс-служба правительства региона.

Присутствовавший на заседании главный государственный инспектор России по пожарному надзору Анатолий Супруновский отметил, что в последнее время увеличилось количество пожаров в жилых домах, которые используются в качестве частных пансионатов для престарелых.

«Данные услуги оказываются с нарушениям правил пожарной безопасности, что приводит к трагическим последствиям», — подчеркнул он.

Огонь охватил частный жилой дом и дворовые постройки в поселке Боровский под Тюменью в минувшую субботу, 9 января. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела семи человек. По предварительным данным, очагом распространения огня стала баня. Оттуда пламя перекинулось на другие постройки.



Региональный главк Следственного комитета уточнил, что в доме располагался нелегальный дом престарелых. Сотрудники ведомства завели два уголовных дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Подозреваемой по ним проходит владелица дома, которую задержали.

По данным СМИ, пансионат работал нелегально и принимал пожилых граждан. В том числе тех, кто уже не мог передвигаться самостоятельно. Большая часть погибших — лежачие. Они задохнулись от гари. Персонал успел вывести только трех человек.

Расследование причин пожара взял на личный контроль губернатор Тюменской области Александр Моор. В ходе заседания оперативного штаба он поручил выявить все подобные объекты. Он пояснил, что речь не только о домах престарелых, но и реабилитационных центрах для людей с зависимостями. Он пояснил, что закрывать их никто не будет, но их работа должна быть прозрачной и безопасной.