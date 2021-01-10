МЧС назвало вероятную причину пожара в нелегальном доме престарелых под Тюменью
Он отметил, что, по данным Росреестра, по этому адресу указан частный жилой дом.
«Каких-либо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей там не зарегистрировано», — привела слова Хачатряна пресс-служба правительства региона.
Присутствовавший на заседании главный государственный инспектор России по пожарному надзору Анатолий Супруновский отметил, что в последнее время увеличилось количество пожаров в жилых домах, которые используются в качестве частных пансионатов для престарелых.
«Данные услуги оказываются с нарушениям правил пожарной безопасности, что приводит к трагическим последствиям», — подчеркнул он.
Огонь охватил частный жилой дом и дворовые постройки в поселке Боровский под Тюменью в минувшую субботу, 9 января. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела семи человек. По предварительным данным, очагом распространения огня стала баня. Оттуда пламя перекинулось на другие постройки.
Региональный главк Следственного комитета уточнил, что в доме располагался нелегальный дом престарелых. Сотрудники ведомства завели два уголовных дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Подозреваемой по ним проходит владелица дома, которую задержали.
По данным СМИ, пансионат работал нелегально и принимал пожилых граждан. В том числе тех, кто уже не мог передвигаться самостоятельно. Большая часть погибших — лежачие. Они задохнулись от гари. Персонал успел вывести только трех человек.
Расследование причин пожара взял на личный контроль губернатор Тюменской области Александр Моор. В ходе заседания оперативного штаба он поручил выявить все подобные объекты. Он пояснил, что речь не только о домах престарелых, но и реабилитационных центрах для людей с зависимостями. Он пояснил, что закрывать их никто не будет, но их работа должна быть прозрачной и безопасной.