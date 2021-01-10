Нелегальный дом престарелых сгорел под Тюменью. Очевидцы тушили его снегом, но большинство постояльцев погибли

Нелегальный частный дом престарелых сгорел в поселке Боровский под Тюменью. Жертвами пожара стали семь человек, среди которых были лежачие больные. Хозяйку пансионата уже задержали, а губернатор области Александр Моор взял расследование всех причин под личный контроль.

Пожар вспыхнул вечером 9 января в частном доме на улице Трактовой в поселке Боровский Тюменского района. На место прибыли пожарные и сразу же приступили к тушению очага возгорания. Ликвидировать пожар удалось спустя час работы. Этим занимались 36 человек и 13 единиц техники.

«В результате пожара огнем повреждены комната на первом этаже жилого дома и надворные постройки на общей площади 200 квадратных метров», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Очевидцы стали выкладывать видео с пожаром. На этих кадрах видно, как сильно полыхают строения вдалеке.

После пожара на месте нашли тела семи человек: четырех мужчин и трех женщин. СМИ уточнили, что в частном доме был нелегальный пансионат для престарелых. Эвакуировать из здания до приезда пожарных удалось трех человек. Все остальные задохнулись из-за гари. Среди погибших были лежачие пожилые люди.

«Пожар начался с бани и распространился на другие постройки. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Но рассматриваются и другие версии», — привел ТАСС слова источника в экстренных службах.

Следователи завели уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Подозреваемой стала хозяйка дома престарелых, которую уже задержали. Правоохранителям удалось установить личности всех погибших.

Жительница соседнего от пансионата дома рассказала, что пожилых людей на своем участке содержала супружеская пара. Мужчина скончался в декабре, после чего всеми делами стала заниматься его жена Ольга.

«Это было вроде дома временного проживания частного характера. Достаточное время принимали пенсионеров», — процитировало жительницу РИА «Новости».

Женщина добавила, что во время пожала хозяйка пансионата успела вывести на улицу двух постояльцев. Также очевидцы рассказали Life, что во время тушения огня замерз шланг. В итоге бороться с пожаром пришлось с помощью снега.

«Кинули шланг — шланг замерз по закону подлости. Соседи оттуда прибежали, отсюда, отливали, снегом закидывали», — поделился собеседник сайта.

При этом очевидцы пожара заявили, что раньше не видели у частного дома пожилых людей. Губернатор региона Александр Моор назвал смерть людей ужасной трагедией и взял расследование причин пожара под личный контроль.

«Ужасная трагедия в Боровском Тюменского района — при пожаре 9 января в частном доме погибли семь человек. <…> Я беру расследование причин пожара на личный контроль. Вместе с правоохранительными органами мы установим виновных. Они ответят по закону. Но это не вернет погибших», — написал он в соцсети.

Сейчас следователи и криминалисты продолжают осматривать строения на участке. Они допрашивают свидетелей и изучают документацию пансионата. Также назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Расследование находится на контроле руководителя СУ СК России по области. Следственное управление выразило соболезнования родственникам погибших.