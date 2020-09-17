Губернатор Ярославской области пообещал полмиллиона за информацию об убийце детей в Рыбинске

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обратился за помощью в поисках убийцы девочек-сестер в Рыбинске. Он пообещал полмиллиона рублей за информацию, где скрывается преступник.

«Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства в размере 500 тысяч рублей за предоставление достоверной информации, которая приведет к задержанию Молчанова Виталия Алексеевича. Этот человек подозревается в совершении убийства двух несовершеннолетних девочек в городе Рыбинске», — приводит сайт 76.ru слова главы региона.

Миронов подчеркнул, что виновного в этом страшном преступлении необходимо наказать.

15 сентября в одной из квартир Рыбинска нашли тела двух убитых девочек девяти и 14 лет. Перед убийством их изнасиловали. Главный подозреваемый в этом преступлении — местный житель Виталий Молчанов. Мать погибших девочек познакомилась с ним в интернете, и между ними начались отношения. Женщина приехала к Молчанову в Рыбинск вместе с дочерьми. По одной из версий, причиной убийства стала ревность — возлюбленная Молчанова не появлялась дома почти два дня, он заподозрил ее в измене и в качестве мести расправился с детьми.

Зимой 2019 года подозреваемый вышел на свободу. Он отбывал наказание за особо тяжкие преступления. Правоохранительные органы сейчас ищут подозреваемого.