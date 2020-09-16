Убивший двух девочек в Рыбинске изнасиловал их перед расправой

Тела двух девочек нашли в одной из квартир в Рыбинске Ярославской области. Во время предварительного расследования выяснилось, что перед убийством сестер изнасиловали. В преступлении подозревают сожителя матери детей.

«Днем 15 сентября в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти. В ходе предварительного следствия также установлен факт совершения сексуального насилия в отношении детей», — сообщили в пресс-службе СК России.

Уголовные дела об убийстве и насилии соединили в одно производство. В преступлении следователи подозревают сожителя матери сестер. Мужчина зимой 2019 года вышел на свободу после заключения за особо тяжкие преступления, в числе которых были и убийства. Сейчас правоохранители выясняют, где находится подозреваемый, чтобы его задержать.

Ранее СМИ сообщали, что женщина познакомилась с подозреваемым в Сети. Спустя некоторое время она переехала к возлюбленному в Рыбинск с двумя детьми. Именно мать нашла тела дочерей с ножевыми ранениями. По одной из версий, мужчина мог пойти на убийство из ревности. Женщина не приходила домой почти два дня, из-за чего сожитель якобы решил расправиться с девочками.