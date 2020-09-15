Трупы двух убитых девочек нашли в квартире Рыбинска

Сотрудники ведомства изучают место происшествия, а их коллеги устанавливают причастного к совершению преступления. Работу взял под личный контроль руководитель следственного управления СК России по Ярославской области.

Телеканал РЕН сообщил, что под подозрение попал местный житель Виталий Молчанов. Месяц назад к нему приехала женщина с двумя детьми. Мужчина познакомился с ней в Сети, и у них начался роман. Когда все зашло далеко, она приехала в Рыбинск с дочерьми.

Именно мать обнаружила тела убитых девочек с ножевыми ранениями. По одной из версий, причиной убийства стала ревность. Женщина не появлялась дома почти два дня, и Виталий решил, что она ему изменяет, сообщил телеканал. В качестве мести он расправился с девочками, утверждает телеканал РЕН.

Сейчас следователи устанавливают, куда мог сбежать подозреваемый. Не исключено, что у мужчины есть психические расстройства.