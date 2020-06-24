Группа криминальных авторитетов задержана в Москве: подробности
Полицейские задержали подозреваемых в кальянной Otrada Lounge на Алтуфьевском шоссе. Предположительно, все они являются представителями криминального мира. Вокруг работают несколько десятков оперативников и кинологов. Они ищут сбежавших авторитетов. Припаркованные машины осматривают с фонариками.
Также ищут стрелянные гильзы — некоторые участники сходки начали отстреливаться при побеге, сообщили очевидцы.
Всех задержанных отправят в ближайший отдел полиции на допрос.
К началу операции по задержанию в кафе находилось еще много людей. С ними провели оперативные действия. Полицейские пригласили понятых для обыска. Предполагается, что у некоторых авторитетов при себе может быть оружие или запрещенные вещества.
Позднее из заведения начали выводить по одному представителей криминального мира. Некоторые прятали свои лица от камер. В кафе по-прежнему остаются участники встречи. После досмотра их также отправят в ОВД.
Комментарии от столичного главка МВД пока не поступали.
Один из понятых, присутствовавший при обыске внутри кафе, сообщил, что полицейские нашли у лидеров ОПГ четыре травматических пистолета.
Обновление. Позднее стало известно о задержании около 30 криминальных авторитетов на сходке в Москве.