СМИ: криминальных авторитетов задержали во время сходки на северо-востоке Москвы
Сотрудники полиции и ФСБ задержали около 30 человек во время облавы на сходку криминальных авторитетов в кафе на Алтуфьевском шоссе. В ходе рейда началась стрельба. Один человек пострадал. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
После того, как правоохранители узнали о сборе преступных лидеров кавказских республик на Алтуфьевском шоссе, они направились туда. В ходе рейда внутри помещения задержали порядка 30 человек. Часть задержанных оказались вооружены.
В Сети появилось видео с места событий.
На опубликованных кадрах видно, как вдоль дороги стоят несколько машин силовых структур с включенными проблесковыми маячками.
По предварительным данным, для штурма кафе привлекли ОМОН. В пресс-службе столичного главка МВД информацию пока не комментировали официально.