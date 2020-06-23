СМИ: криминальных авторитетов задержали во время сходки на северо-востоке Москвы

После того, как правоохранители узнали о сборе преступных лидеров кавказских республик на Алтуфьевском шоссе, они направились туда. В ходе рейда внутри помещения задержали порядка 30 человек. Часть задержанных оказались вооружены.

В Сети появилось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как вдоль дороги стоят несколько машин силовых структур с включенными проблесковыми маячками.

По предварительным данным, для штурма кафе привлекли ОМОН. В пресс-службе столичного главка МВД информацию пока не комментировали официально.