    23 июня 2020, 23:28

    СМИ: криминальных авторитетов задержали во время сходки на северо-востоке Москвы

    Анатолий Минкин, Кирилл Алексеев

    Сотрудники полиции и ФСБ задержали около 30 человек во время облавы на сходку криминальных авторитетов в кафе на Алтуфьевском шоссе. В ходе рейда началась стрельба. Один человек пострадал. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.

    После того, как правоохранители узнали о сборе преступных лидеров кавказских республик на Алтуфьевском шоссе, они направились туда. В ходе рейда внутри помещения задержали порядка 30 человек. Часть задержанных оказались вооружены.

    В Сети появилось видео с места событий.

    На опубликованных кадрах видно, как вдоль дороги стоят несколько машин силовых структур с включенными проблесковыми маячками.

    По предварительным данным, для штурма кафе привлекли ОМОН. В пресс-службе столичного главка МВД информацию пока не комментировали официально.